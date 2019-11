Sassuolo, rapinano panificio: coppia di malviventi arrestata

Hanno fatto irruzione nel panificio alle 5 della mattina. Lui, 41 anni, brandendo una bottiglia in mano ed una spatola tagliente usato per la lavorazione della pasta del pane e utilizzati per minacciare il titolare, e lei, 42 anni, prelevando il denaro dalla cassa. Circa 1000 gli euro presenti in quel momento



Il tutto è successo a Sassuolo in pochi minuti. Azione fulminea quella della coppia di malviventi, segnalata al 112 numero unico di emergenza dal titolare del panificio, una volta dileguatisi gli avventori.

Grazie alla minuziosa descrizione dei due soggetti, gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, esperti conoscitori del territorio, hanno immediatamente capito chi potesse essere l’autore della rapina, indirizzando le indagini nei confronti del 41enne, noto pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona. Dopo alcune ricerche sono riusciti ad intercettare la coppia in via Regina Pacis e a bloccarla.

Il malfattore ha restituito solo una parte del denaro rubato perché il resto era già riuscito a spenderlo.

La vittima, che nel corso della rapina era stata afferrata al collo, è stata refertata presso il locale pronto soccorso con prognosi di cinque giorni.

I due malviventi sono stati associati presso la Casa Circondariale Sant’Anna, come disposto dal Magistrato di Turno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.