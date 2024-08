Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I ladri erano riusciti ad impossessarsi di tre trapani professionali, dal valore di circa mille euro, oltre ad altri attrezzi da lavoro.L’iniziale sopralluogo eseguito dai Militari dell’Arma sul luogo del furto, cui ha fatto seguito la denuncia presentata dalla vittima ai carabinieri di Sassuolo, ha dato il via ad una rapida indagine che, nel giro di poche ore, ha consentito di individuare un veicolo in uso al 27enne, all’interno del quale erano stati nascosti gli attrezzi rubati. L’uomo è stato segnalato in stato di libertà alla Procura di Modena, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.