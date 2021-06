Sassuolo, ruba da auto in sosta: fidanzati poliziotti lo arrestano

Lo hanno sorpreso mentre rovistava all’interno di un veicolo, parcheggiato in via Rometta, a Sassuolo e lo hanno arrestato. Serata movimentata ed inaspettate per due agenti di Polizia fuori servizio, uniti dal fidanziamento nella vita e divisi nella sede di lavoro tra Modena l'uno e Bergamo l'altra, che durante una visita a Sassuolo si sono imbattuti nell'uomo intento a forzare la portiera di un auto in sosta, per rubare dall'interno alcuni oggetti lasciati sul sedile: diverse monete ed un carica batterie per smartphone. Sopreso dai due l'uomo, un 31enne

marocchino, si è dato alla fuga, ma non è riuscito ad evitare di essere braccato dai due. In quel momento ha reagito colpendo con calci e pugni i due agenti provocando diverse contusioni ad uno dei due. Una volta bloccato è stato perquisito. In una tasca dei pantaloncini aveva 14 euro in monete da 2 euro ed e il carica-batterie rubato dall’autovettura. L'uomo è risultato avere alle spalle diversi precedenti di Polizia per furti in abitazione e su autovetture.Come disposto dal Magistrato di turno, lo straniero è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo.