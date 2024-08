Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al 112 era pervenuta una richiesta di intervento da parte di un vicino, che aveva sentito degli strani rumori provenienti dall’appartamento confinante.La pattuglia dell’aliquota Radiomobile, prontamente intervenuta sul luogo, è riuscita a bloccare un 20enne di origini tunisine, irregolare sul territorio nazionale, che si stava allontanando di fretta dal luogo del furto.Dall’abitazione era riuscito ad asportare due biciclette che aveva posizionato all’esterno, delle quali non è riuscito a impossessarsi solo grazie al pronto intervento dei militari.Nel tentativo di fuga, ha lanciato contro uno dei Carabinieri una pietra che fortunatamente non ha cagionato lesioni al componente della pattuglia.Il 20enne, trovato in possesso anche di oggetti utilizzati per lo scasso, è stato arrestato per tentata rapina impropria, conseguente al furto in abitazione.