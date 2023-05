Sassuolo: marciapiedi e piazzali stracolmi di rifiuti non raccolti, sale la protesta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ma in questo caso, a differenza di quanto siamo riusciti a documentare direttamente a Modena, riportiamo ciò che viene segnalato da diversi cittadini. Timori e preoccupazioni che serpeggiano evidentemente anche tra i pubblici amministratori, al punto che su profili social come quello di Luca Caselli, già sindaco e ora presidente del Consiglio Comunale, leggiamo: 'Credo ormai sia chiaro a tutti che la raccolta porta a porta nei grandi centri della nostra provincia sia partita senza che fosse già pronto un servizio all'altezza della situazione.A questo punto mi auguro che Hera faccia un passo indietro, perché davvero ogni giorno assistitiamo a scenari urbani di desolante degrado'. E le testimonianze dei cittadini su scene di degrado urbano dovuto al disservizi nella organizzazione e nell'applicazione del nuovo sistema di raccolta, non si contano. A decine.Il problema che basta un mancato passaggio per generare un accumulo 'indifferenziato' e massiccio di rfiuti. Che arrivano a riempire anche marciapiedi, accessi, aree pedonali o di sosta.Scene che preoccupano sempre più gli utenti del centro dove dal 7 maggio, con alcuni giorni di ritardo rispetto a quanto programmato, è stato avviato il nuovo sistema di raccolta. E dove davvero si spera che il servizio venga modulato prima che si trasformi in nuovo grande disservizio.Gi.Ga.