Una uscita che però trova la inaspettata reazione di Fdi. 'Apprendiamo da un comunicato stampa di Menani la notizia dell’annuncio di essere l’unico candidato per tutto il centro +destra alle prossime elezioni amministrative del 2024 - spiega Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di FDI - Fratelli d’Italia, come partito capofila del centro destra, sta lavorando per costruire una coalizione unita che possa confermarsi alla guida di un Comune così importante per l’intera Provincia di Modena, ma ad oggi non ci risulta questa convergenza univoca sul nome di Menani. Anzi, i profili che sono al vaglio della coalizione sono diversi e pur non escludendo a priori la ricandidatura dell’attuale sindaco, serve ancora una riflessione profonda per decidere chi sarà la persona più adatta a guidare il centro destra alla prossima sfida elettorale'.Insomma un gelo totale tra Lega, della quale Menani è espressione, e Fdi, che si esplicita in uno scontro aperto. E le ripercussioni di questa frattura potrebbero avere conseguenze anche sulle candidature di centrodestra negli altri Comuni modenesi, Modena compresa.