Sassuolo, sindaco e assessori, indennità più ricche

L'aumento del 45% previsto per il 2022 crescerà fino al 68% del 2024. E' un aumento notevole quello registrato dalla indennità dei pubblici amministratori (sindaco, assessori e presidente del Consiglio), del comune di Sassuolo, sostanzialmente lo stipendio mensile.Attraverso la delibera di Giunta n°28 del 1 marzo, in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio ed alla determina che ne seguirà, vengono riparametrate le indennità in base alle disposizioni di legge, optando per un aumento graduale, nel 2022, 2023 e 2024 anziché immediato.Parametrando dal 2024 l’indennità del sindaco al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.In base alle nuove disposizioni quindi le indennità lorde mensili subiscono queste variazioni:Sindaco: da €3.207,67 lordi a € 3.937,72 lordi (45% in più)Vicesindaco: da €1.764,21 lordi a 2.165,74 lordiAssessori e Presidente del Consiglio: da 1.443,45 lordi a 1.771,97 lordi2023Sindaco: €4.310,86 lordiVicesindaco: €2.370,97Assessori e Presidente del Consiglio: €1.939,89Sindaco: €4.830,00Vicesindaco: €2.656,50Assessori e Presidente del Consiglio: €2.173,50