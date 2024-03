Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra le violazioni commesse, le più gravi evidenziano la mancata adozione di cautele per prevenire eventuali cadute dall’alto (parapetti inadeguati) nonché l’assente formazione ed informazione dei rischi ai lavoratori, connessa in alcuni casi con l’insufficienza della documentazione a supporto delle misure preventive da mettere in atto a tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori (mancanza del Piano operativo di sicurezza e del Piano di montaggio, Uso e smontaggio dei ponteggi).Inoltre, un’azienda occupava 2 lavoratori in nero dei 4 presenti al momento del controllo, di cui 1 risultato non in regola con il permesso di soggiorno. Sono state elevate sanzioni amministrative ed ammende per oltre 43.000 euro e i Carabinieri del Nil hanno disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di 3 ditte coinvolte per gravi violazioni della sicurezza sul lavoro e lavoro nero.