Sassuolo, spacciava al parco: arrestato senza fissa dimora

Avrebbe continuato a spacciare droga per tutta la sera un 52enne di origine marocchina, senza fissa dimora e con precedenti, fermato dalla Polizia Locale in un parco cittadino. Nel corso di un controllo è stato visto mentre cedeva alcune dosi di sostanza stupefacente. L'immediato intervento della Polizia Municipale in flagranza di reato, ha consentito l'arresto immediato dell'uomo con l'accusa di detenzione e spaccio. Con se l'uomo aveva 75 grammi di hashish sequestrati insieme a 290 euro riconosciuti come provento di spaccio, oltre ad un telefono cellulare. L'uomo è stato trattenuto presso gli Uffici della Polizia Municipale, in attesa del giudizio direttissimo a suo carico.