Sassuolo, stangata Taxi: la corsa minima sale a 7 euro

Netto aumento delle tariffe Taxi a Sassuolo. La corsa minima sale a 7 euro di giorno e a 9 euro di notte, il chilometrio urbano è pari a 1,20, quello extraurbano a 1,60. La delibera, che va a modificare le tariffe in vigore, al termine di un percorso di incontri con la delegazione dei tassisti, prevede una scontistica del 10% predefinita per pensionati, studenti, diversamente abili e per le corse da e per l’Ospedale. “Le tariffe dei taxi – spiega l’assessore al Commercio del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli (nella foto) – erano ferme al 1992 e dovevano essere aggiornate quantomeno per rimanere in linea con gli altri comuni. Nel farlo, però, abbiamo volutamente inserito sconti per alcune fasce della popolazione più fragili, come anziani o disabili, ma anche per studenti e per il tragitto da e verso l’Ospedale”.

La delibera di Giunta stabilisce che le tariffe potranno essere applicate dai tassisti ad avvenuta esecutività del provvedimento e comunque solo dopo che il tassametro sarà aggiornato e nuovamente piombato a norma del vigente Regolamento Comunale per il servizio Taxi.