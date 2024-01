Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

hanno eseguito una serie di controlli finalizzati alla prevenzione e contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti, con mirati servizi predisposti nei luoghi più frequentati dai giovani.Durante tale attività sono stati controllati e segnalati alla Prefettura di Modena due giovani, di 18 e 21 anni, che in due differenti zone di Vignola sono stati trovati entrambi in possesso di una modica quantità di hashish, utilizzata per uso personale. Analoga sorte è toccata ad un giovane 18enne che, controllato da una pattuglia dei Carabinieri di Fiorano Modenese nelle adiacenze di un plesso scolastico, è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish.i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, sono intervenuti nelle adiacenze di un istituto scolastico della cittadina, dove poco prima avevano individuato due ragazzi intenti a consumare uno spinello.Sequestrata la “sigaretta” a base di hascisc, la successiva perquisizione personale dei due ha consentito il recupero di ulteriori tre grammi. Del fatto verrà informato il Tribunale per i Minorenni di Bologna e la Prefettura di Modena.