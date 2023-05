Sassuolo: variazioni alla viabilità sulla Pedemontana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In questi mesi saranno diverse le fasi di cantiere ed altrettanto diverse le limitazioni che, però, non interromperanno mai il transito veicolare consentendo sempre il passaggio delle auto tranne che nella settimana centrale di Agosto per consentire la posa delle 12 travi centrali del ponte.“Siamo arrivati al dunque per l’eliminazione definitiva del passaggio a livello sulla Pedemontana – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – che da sempre rappresenta causa di ingorghi e file di auto con conseguente aumento del traffico e, quindi, dell’inquinamento. Un intervento che, per forza di cose, causerà qualche disagio alla circolazione anche se il transito non sarà mai interrotto.Durante la Conferenza dei Servizi è emersa l’esigenza della chiusura di via Pedemontana per una settimana, per consentire la posa dei pilastri di cemento che sosterranno la ferrovia: abbiamo deciso di effettuare la chiusura nella settimana di Ferragosto, quando il transito dei mezzi è notevolmente inferiore con le aziende e le scuole chiuse, per diminuire al massimo il disagio”.