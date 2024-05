Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il fabbricato, che ha una superficie di 107 metri quadrati e il relativo appezzamento di terreno di circa duemila metri quadrati, è ubicato nella frazione Formica del Comune di Savignano S/P, in prossimità del Fiume Panaro.In questi giorni sono in corso i controlli amministrativi da parte della Provincia, a seguito dei quali il bene verrà definitivamente ceduto.L’immobile è composto da un locale al piano terra in passato adibito a magazzino provinciale, un alloggio al primo piano con accesso tramite scala esterna, composto da ingresso, corridoio, pranzo, cucina, due camere da letto e bagno ed ha una propria area cortiliva con affaccio su via Cassino, mentre sul lato nord il fabbricato è dotato di un piccolo appezzamento di area agricola.