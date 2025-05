Savignano, casolare occupato da tre stranieri: rubavano energia elettrica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





È accaduto nella prima mattinata di ieri, quando i militari della Stazione Carabinieri di Savignano sul Panaro, hanno fatto accesso, in località Magazzino, all’interno di un’abitazione rurale, rintracciando all’interno tre cittadini stranieri che di fatto occupavano arbitrariamente l’immobile.

I tre uomini, di 25, 34 e 61 anni, tutti di origini tunisine, avevano avuto l’accortezza di oscurare le finestre a piano terra, apponendo dei pannelli scuri sui vetri, al fine di nascondere la loro presenza ai passanti, ma non solo: negli stessi locali, mediante un allaccio abusivo realizzato sulla rete pubblica, gli occupanti erano riusciti ad alimentare luci e piccoli elettrodomestici, fruendo gratuitamente di energia elettrica. Raccolta la querela della persona offesa – il proprietario dell’immobile ha inteso procedere nei confronti dei responsabili – i cittadini stranieri sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici e furto aggravato di energia elettrica.