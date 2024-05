Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un intervento che segue un altra ottantina di interventi che hanno tenuto occupato per tutta la sera e la notte i Vigili del Fuoco accorsi da tutta la provincia nei comuni di Vignola e Savignano, i comuni pù colpiti dal violento nubifragio.Per la maggior parte prosciugamenti e qualcuno per pali e alberi caduti e dissesti statici, soprattutto nel comune di Savignano sul Panaro.Attualmente sono in corso una decina di interventi e risultano ulteriori dieci richieste in attesa.Si tratta di interventi di svuotamenti di autorimesse di condomini, alcune con anche un metro di acqua, che richiedono un tempo lungo di svolgimento nonostante l'impiego di pompe ad alta portata.In supporto alle squadre di tutte le sedi del Comando stanno operando quindici unità dai comandi di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Ferrara.