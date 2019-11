Savignano, madre e tre figli intossicati dal monossido

Una donna 40 enne di origine marocchina ed i suoi tre figli minori di 8, 11 e 14 anni sono stati ricoverati ieri sera al Policlinico di Modena a seguito di un principio di intossicazione da monossido di carbonio derivante da un braciere che la donna aveva acceso per cuocere della carne nell'appartamento di via Claudia a Savignano sul Panaro.La grande quantità di fumo sprigionato ha saturato l'ambiente abitato dai quattro, soccorsi dai Vigili del fuoco, dai Carabinieri della locale stazione e dai sanitari del 118 che hanno disposto il trasporto all'ospedale. Sia la madre che i suoi figli non corrono pericolo di vita