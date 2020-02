Savignano: rapinò bar e aggredì titolare, in carcere 26enne

I Carabinieri lo hanno trovato ed arrestato a Savignano sul Panaro, eseguendo un ordine di custodia cautelare emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio nell’Emilia, dovendo espiare tre anni e otto mesi di reclusione per fatti accaduti nel 2017 in Sant’Ilario d’Enza. L'uomo, un 26enne italiano, insieme altri tre complici mise a segno un furto all’interno di un bar impossessandosi della cassa. Il proprietario, che aveva udito dei rumori, sorprese i malfattori che dopo averlo aggredito si diedero alla fuga. Le indagini portarono a individuare i tre malviventi che furono denunciati all’autorità giudiziaria per rapina, lesioni personali aggravate in concorso. il titolare dell’esercizio pubblico, a seguito dell’aggressione riporto’ lesioni con 42 giorni di prognosi. Il 26enne era latitante e aveva trovato rifugio a Savignano, dove i militari lo hanno raggiunto. Dopo le formalità, l'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Modena.