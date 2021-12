Savignano S.P: in fiamme capannone industriale, danni ingenti, nessun

Nell'immagine la parte della copertura dell'edificio industriale distrutta dalle fiamme. Siamo a Savignano, in via primo maggio, dove nel pomeriggio si è generato un incendio all'interno del capannone di una azienda. Le fiamme che hanno invaso i locali raggiungendo il tetto rischiavano di allargarsi e di compromettere anche due appartamenti adiacenti, salvati dal pronto e massiccio intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi sul posto con squadra da Modena e da Bologna. Non si registrano feriti. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell'area si prevede proseguiranno per tutte la serata