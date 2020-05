Scavi a Mirandola, emergono le vecchie mura della città

Potrebbero essere resti dell’antica cinta muraria di Mirandola, i mattoni rinvenuti lungo la Circonvallazione, durante gli scavi per la posa della rete di teleriscaldamento destinata a servire il centro cittadino. Si tratta di paramenti in laterizio venuti alla luce dopo la ripresa degli interventi – precedentemente sospesi causa lo stop imposto dal Covid-19 – da parte di AIMAG, e che per tracciato potrebbero appunto appartenere alle antiche mura della città.