Schianto a Crevalcore, due morti: un pensionato e un medollese 41enne

Tragedia ieri pomeriggio a Crevalcore. Un motocilista mentre procedeva in sella a una Ducati sulla Provinciale 84 che porta a Ravarino ha investito un pedone nei pressi un attraversamento pedonale. Nello scontro sono deceduti entrambi: il motociclista è Pablo Maglua Colon, 41 anni residente a Medolla, il pedone è il 73enne Claudio Ghelfi che si trovava insieme alla moglie di 67 anni, ora ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna in condizioni non gravi. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri di Crevalcore. Pablo Maglua Colon, di origini domenicane, era conosciuto a Medolla dove gestiva una pizzeria. Lascia la moglie e tre figli.