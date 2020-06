Schianto a Rovereto, auto si incendia: ferita una ragazza

Incidente tra due auto intorno alle 16 di oggi a Rovereto sulla Secchia in via Battisti. Nello scontro un'auto ha preso fuoco finendo completamente distrutta dalle fiamme. Nell'incidente è rimasta ferita una ragazza. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e carabinieri e polizia municipale per i rilievi di rito.