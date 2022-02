Schianto a Sestola: grave diciottenne di Formigine

E' ricoverato in terapia intensiva un 18enne di Formigine, rimasto coinvolto in drammatico schianto avvenuto la scorsa notte, a Sestola. Intorno alle 2 l'auto sulla quale viaggiava insieme a due amici, tra cui la conducente coetanea di Formigine, è uscita di strada, andando a schiantarsi contro un muro perimetrale di una casa privata. Un impatto violento che ha scaraventato fuori il ragazzo seduto sul sedile posterire provocandogli un traume toracico e cranico. Solo ferite lievi per gli altri due amici con lui sull'auto soccorsi dai Vigili del Fuoco. Il giovane più grave è stato stabilizzato sul posto dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale di Baggiovara dove si trova ricoverato in terapia intensiva. Sul posto, per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica ell'incidente i Carabinieri di Sestola.