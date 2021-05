Schianto col capriolo in autostrada: morta la 48enne Enrica Franchini

Non ce l'ha fatta Enrica Franchini, la donna di 48 anni di Sassuolo ricoverata da ieri all'ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stata vittima di un incidente in autostrada all'altezza di Borgo Panigale mentre era alla guida della sua Audi. L'auto era stata colpita violentemente da un capriolo che aveva attraversato la strada sfondando il parabrezza ed entrando nell'abitacolo. La donna, che era in auto con la sorella rimasta ferita in modo lieve, è apparsa subito gravissima. E' morta questa mattina alle 10.30.