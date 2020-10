Schianto mortale a Castelfranco, la vittima è Aram Gibertini

E' Aram Gibertini, 50enne residente a Modena, la vittima dell'incidente di ieri sera in via Larga a Castelfranco. L'uomo aveva appena lasciato l'abitazione di un amico e stava rientrando in città quando ha perso il controllo della sua Fiat Punto schiantandosi contro il ponte di un passo carraio. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma pare che nessun altro mezzo sia coinvolto.Inutile l'intervento dei sanitari del 118: l'uomo è deceduto sul colpo, i vigili del fuoco intervenuti sul posto lo hanno estratto dalle lamiere ormai senza vita. Autotrasportatore conosciuto in città, Aram Gibertini lascia la moglie.