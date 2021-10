Schianto nel bolognese, muore a 28 anni Sara Cuomo di Spilamberto

Tragedia questa mattina all'alba a Crevalcore. Una ragazza di 28 anni, Sara Cuomo di Spilamberto, è morta in un incidente sulla statale 568 che conduce a Sant’Agata. La giovane alla guida di una Kia Picanto, avrebbe perso improvvisamente il controllo dell'auto finendo sulla corsia opposta e schiantandosi contro un pullman privato in quel momento senza passeggeri a bordo. Illeso il conducente. Nello schianto la vettura si è incastrata sotto il pullman, la 28enne estratta ancora viva dalla sua vettura dai vigili del fuoco, è deceduta in ospedale, al Maggiore di Bologna. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e le squadre Anas per la gestione della viabilità