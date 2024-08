Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un uomo di 57 anni originario di Finale Emilia è morto dopo essere caduto mentre si trovava in sella alla propria moto. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi: a quanto pare l'uomo ha sbagliato una curva, ha perso il controllo ed è finito contro il guardrail.Inutile il tentativo dei sanitari del 118, intervenuti sul posto, di salvare la vita al 57enne: l'uomo è deceduto al momento dell'impatto. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito.