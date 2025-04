Schianto sulla Statale 12 a Serramazzoni: viabilità paralizzata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Forti disagi alla circolazione questa mattina in Appennino modenese a causa di un incidente.

A causa dello scontra tra due auto Anas è stata costretta a chiudere temporaneamente in entrambe le direzioni, la strada statale 12 al km 155,7 all’altezza di Serramazzoni. Sul posto è intervenuta l'ambulanza, l'automedica e l'Elisoccorso di Bologna. Si registrano due feriti gravi.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto, avvenuta dopo circa due ore. La chiusura della Statale 12, che si somma alla chiusura dell'Estense per il rifacimento del ponte sul Rio Torto ha di fatto paralizzato la viabilità in Appennino.