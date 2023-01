Schumacher compie 54 anni: l'abbraccio di Maranello

Oggi, 3 gennaio, Michael Schumacher compie 54 anni. Ed è il sindaco Luigi Zironi, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, a fare gli auguri al campione tedesco.



“L’affetto della nostra città per Schumi - aggiunge Zironi - va oltre il valore del pilota, che al volante ci ha regalato una stagione indimenticabile di trionfi in Formula 1. È il suo essere campione dentro e fuori dall’abitacolo ad averci conquistato, con un garbo e una generosità che sono entrate a tutti nel cuore. Tanti auguri sinceri a Michael, nostro cittadino onorario: Maranello è sempre al suo fianco”.

