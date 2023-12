Sci Cimone: apre la stagione, prima delusione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'A Passo del Lupo, sarà in funzione la seggiovia triposto Faggio Bianco al servizio al campo scuola e

al Lago della Ninfa, sarà operativo il tappeto Campo Scuola' - si legge nelle pagine social e nel sito web di Cimone Sci.

Praticamente nulla, anche rispetto ad un costo dello skipass dimezzato, fanno notare diversi utenti nei commenti sulla pagina Facebook.



Del resto la neve caduta e il freddo che da diversi giorni sta consentendo la produzione di neve artificiale e la preparazione delle piste, aveva posto le condizioni per sperare ed auspicare l'apertura dei principali impianti nonché dei collegamenti anche più in quota, tra le stazioni. Di fatto una partenza col botto soprattutto se consideriamo che il comprensorio del Cimone è il più importante e esteso ed attrezzato dell'Appennino settentrionale. È poco importa aggiungere l'apertura di una seggiovia di servizio al campo scuola alle Polle di Riolunato per sabato 9 e domenica 10 per fare cambiare idea rispetto alle opportunità offerta. 'Non ne vale la pena fareste meglio a tenere chiuso', commentano alcuni. Come del resto chiusi i principali impianti lo rimarranno di nuovo già da lunedì, in attesa di altri, si auspica meno deludenti, aggiornamenti.



Gi.Ga.