'Sciopero Amazon, Spilamberto non vede, non sente, non parla'

'Non vedo, non sento e non parlo. Eppure Amazon sarà presto 'di casa' da queste parti con un capannone da 40mila metri quadrati in costruzione in Comune di Spilamberto. Nessuna dichiarazione. Neanche un accenno dalla politica locale, oggi lunedì 22 marzo 2021 in merito allo sciopero di 24 ore, il primo nel Mondo, dei lavoratori e delle lavoratrici, (magazzinieri, precari, appalti e autisti), gli oltre 40mila impiegati della filiera Amazon Italia. Le rappresentanze sindacali rivendicano la mancanza di confronto con l'azienda sui carichi di lavoro aumentati a dismisura con l'emergenza sanitaria covid-19. Turni massacranti, mancata stabilizzazione dei precari e norme di sicurezza. Un autista di Amazon deve fare anche 150 consegne al giorno, una ogni 3 minuti'. Così in una nota i consiglieri di minoranza a Vignola Simone Pelloni della Lega, Antonio Orlando di Fdi e Angelo Pasini di Vignola per tutti.'Rivendicazioni condivisibili, visto il valore dell'azienda sempre in aumento. Il 21 gennaio 2021 abbiamo protocollato una mozione in Municipio a Vignola. Mozione discussa il 1 marzo 2021, 40 giorni dopo il deposito. La sindaco ha preso l'impegno a far convocare un tavolo con le amministrazioni dei Comuni dell'Unione Terre di Castelli, la Provincia e la Regione, per risolvere i problemi di viabilità e mitigare l'inquinamento dell'aria, che aumenterà ancora con più mezzi in transito su strade già congestionate dal traffico allo stato attuale - chiudono i consiglieri -. Aspettiamo di sapere quando ci sarà il primo incontro. Nel frattempo, da qui all'apertura di Amazon a Spilamberto, esprimiamo solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici e chiediamo l'impegno di tutte le istituzioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro delle decine di migliaia di impiegati Amazon Italia, oggi in sciopero'.