Scippo Castelfranco, dopo un mese in ospedale è morta anziana vittima

E' morta oggi pomeriggio l'anziana 88enne, L.B., ricoverata in ospedale a Baggiovara dopo essere stata vittima di uno scippo il 5 febbraio a Castelfranco Emilia. Lo scippatore aveva fatto cadere a terra la donna che aveva sbattuto violentemente la testa e, dopo essersi impossessato della borsetta, contenente circa 20 euro in contanti, si era dato alla fuga. Pochi giorni dopo il rapinatore era stato fermato dai carabinieri. Si tratta di un trentaseienne di origini napoletane, senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia. Il 36enne era stato fermato per furto con strappo e lesioni personali.

