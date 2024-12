Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Domenico Lanza, questo il nome dell'uomo conosciuto in paese anche come 'lo sceriffo', rispondendo alle domande del programma televisivo, ha confermato di conoscere Daniela Ruggi e di essere stato fra le ultime persone ad averla vista a metà settembre, quando poi della donna si sono perse le tracce.L'uomo ha anche mostrato alcuni indumenti della donna custoditi nel bagagliaio della propria auto: un paio di calze e degli slip. Convocato in caserma dopo la messa in onda dell'intervista, secondo le prime indiscrezioni Lanza sarebbe finito in manette per ipotesi di reato legate al possesso di armi.