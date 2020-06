Scontro con un auto, camion si ribalta, conducenti feriti

I conducenti di un auto ed un camion feriti e circolazione bloccata sulla Strada Provinciale 569 in località Ergastolo, nel comune di Spilamberto. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, poco prima delle ore 18 due mezzi sono scontrati all'altezza dell'incrocio con via Santa Liberata. A seguito dello scontro l'autoarticolato è sbandato ribaltandosi sulla recinzione di un'abitazione. Feriti i conducenti dei mezzi. Sul posto, i Vigili del Fuoco per il soccorso alle persone all'interno degli abitacoli e la rimozioni dei mezzi dalla sede stradale.