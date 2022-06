Scontro tra due auto, tre feriti a Guiglia

Un forte impatto tra due auto avvenuto poco dopo la mezzanotte su via Marano a Guiglia ha provocato il ferimento di 3 persone, tutte trasportate all'ospedale.Sul posto i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre le persone all'interno degli abitacoli e poi affidate alle cure dei sanitari. Sul posto per i rilievi di legge e ricostruire la dinamica dell'accaduto, gli agenti della Polizia Locale dell'Unione Terre di castelliSeguono aggiornamemti

