Scossa di terremoto 3.3 sveglia Zocca

Solo tanta paura per molti residenti e villeggianti a Zocca, a seguito del boato con forte vibrazione che alle 5:49 di questa mattina ha interessato il territorio del comune. Una scossa che ha svegliato centinaia di famiglie della zona molte delle quali in vacanza. Una scossa di magnitudo 3.3 generatasi, stando ai dati forniti da Ingv, a 26 km di profondità a 4 km a sud-ovest del centro del paese. Non si registrano danni né a persone né a coseNotizia in aggiornamento