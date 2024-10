Scultura, mercati bio e natura: gli appuntamenti del fine settimana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In occasione delle giornate Fai di autunno 2024 in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre, la delegazione Fai di Modena promuovono visite organizzate alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena, al palazzo della Provincia di Modena, a palazzo Brusati Bonasi ora sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e ai conti di Carrobio, riserva di caccia e castello a Camposanto.

Pizza Grande: Parva Naturalia, il 12 e 13 ottobre torna la manifestazione dedicata alle produzioni biologiche tipiche, al mondo rurale ed ai sapori di un tempo, all’alto artigianato.

Domenica 13 ottobre 2024, dalle 10.30, Agriturismo La Barbera, Castelvetro (Mo). in via Lunga 28, l’olio modenese sarà il protagonista della giornata. Il programma della festa prevede: dalle 10.30 alle 12.

00 e dalle 14.30 alle 17.00, la spremitura delle olive con dimostrazione di raccolta sia manuale che con mezzi meccanici, e per tutto il giorno degustazioni di olio nuovo con l’offerta di bruschette e piatti tipici modenesi e l’esibizione delle “Fruste infuocate”. Su prenotazione sarà possibile anche pranzare in agriturismo.



L’iniziativa è promossa dal Comitato tecnico scientifico dell’Oasi Val di Sole in collaborazione con il Comune di Concordia, la Diocesi di Modena, Nonantola e Carpi, il Centro culturale islamico di Concordia, i Monaci buddisti del Tempio di Mahitri Vihara, Le Ragazze dell’8 Marzo, l'organizzazione Overseas e con il sostegno di COOP Alleanza 3.0.Ad accogliere i visitatori, alle ore 10, sarà un’immersione nella natura con l’accompagnamento dell’arpa celtica di Thomas Gennari.L’Oasi Val di Sole si trova in via Dugale Secondo.

Per arrivare occorre raggiungere la frazione di Fossa, e da qui prendere via Val di Sole e percorrerla per circa 1 km, in buona parte di strada bianca; subito dopo il ponte si svolta a sinistra, si prosegue per circa 400 metri e si trova l'Oasi sulla destra.



Un ricco programma di appuntamenti ed iniziative che inizia già domani, sabato 12 ottobre.Laboratorio musicaleLaboratorio a cura di MeteAperte, per famiglie con bambini in età prescolare e scolare (primaria) con Bisogni Educativi Speciali. Iscrizione obbligatoria: 0536 880 680 - centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it Centro per le Famiglie, via Caduti sul lavoro 24 - dalle 10.00 alle 12.30

Visite guidate teatralizzate del Cimitero Monumentale di San Prospero a cura di Luca Silingardi con STED e con il contributo di Regione Emilia-Romagna.Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria:Turno delle 15.00: sepolcriore15.eventbrite.itTurno delle 16.30: sepolcriore1630.eventbrite.itRitrovo in Via San Prospero 25/A, Sassuolo - ore 15.00 e 16.30

Adozione a merendaIncontro per tutta la famiglia. Gli adulti si confrontano e i bambini giocano negli spazi del Centro.Centro per le Famiglie, via Caduti sul lavoro 24 - dalle 16.00 alle 18.30

Rassegna in Auditorium. A Sylvia: poesie e musica per Sylvia PlathSpettacolo teatrale tra storytelling e musica live a cura di Associazione Culturale G.P. Biasin e Collettivo SquiLibriEvento correlato alla Giornata mondiale della salute mentaleAuditorium Pierangelo Bertoli - ore 17.00

Il dizionario dei sogniMusical della compagnia teatrale amatoriale “Termosifoni” a cura di Per Vincere DomaniIngresso a pagamento - il ricavato sarà devoluto a Per Vincere Domani onlus e al Centro Caritas Ondina RiggiTeatro Carani - ore 20.30

Sabato 12 ottobre, alle ore 10, presso la struttura polivalente Pietro Mennea, il bolognese Diego Pettorossi racconterà il pre e il post Olimpiade. Duecentista per passione, sviluppatore di software per lavoro, il velocista ha partecipato ai Giochi di Parigi – uno dei pochi atleti non professionisti della delegazione azzurra – sfiorando la semifinale. Quali nuove sfide gli riserva il futuro? Al termine dell’incontro Pettorossi guiderà una sessione di allenamenti su pista. Sarà inoltre l'occasione di sperimentare uno sport particolare quale il tiro con l'arco, con Lorenzo Bartolomasi e gli arcieri del Forte di Castelfranco Emilia. Alle 16, in biblioteca Lea Garofalo, Carlotta Cubeddu presenta il libro “Perdenti con le ali”, edito da Piemme nel 2019; a seguire sarà proposto un laboratorio per bambini dai sette anni in su. Alle 17, al campo da basket del parco La Stalla, si chiude la giornata con due ex cestisti, Matteo Soragna e Alessandro Mamoli, che attualmente sono le voci della telecronaca dell’NBA in Italia. Entrambi racconteranno le proprie avventure nel mondo del basket, e dopo il talk sarà il turno di un allenamento con le squadre del territorio.

Domenica, giornata di chiusura, sono quattro gli appuntamenti in programma. Si inizia con la Color run organizzata da Avis alle 8.30: partenza dal Ca’ Ranuzza e due percorsi – uno da tre e uno da cinque chilometri – all’insegna della solidarietà. Dalle 15 alle 18 si torna nella biblioteca Lea Garofalo con il laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni “Muoversi nel vento”, il cui obiettivo èscoprire come il movimento sia benessere e divertimento. La Racchetta d’oro 2024, la ct dell’Italtennis femminile Tathiana Garbin, si confronterà con le sfide quotidiane personali e dellesue atlete alle 16 al campo da tennis del parco La Stalla; un break dialogato prima di mettersi in campo con i partecipanti. La chiusura è alle 18.30 al Kinesfera Theatre di via Ligabue 15: LiaCapizzi e Marta Pagnini, rispettivamente giornalista ed ex ginnasta, dialogheranno sul significato delle sconfitte. Questo perché quelle del 2024 sono state le Olimpiadi della parità di genere per il team Italiano, della valorizzazione del quarto posto e dell’accettazione di apparenti insuccessi come momenti immancabili nelle carriere degli atleti come nella vita delle persone.

Arrivano da lontano i suoni che domenica 13 ottobre si potranno ascoltare al Parco della Terramara di Montale. Con la guida di Simone Pedron, archeologo e musicista, il pubblico sarà guidato lungo un suggestivo viaggio sonoro dal paleolitico all’età del bronzo, attraverso l’ascolto di riproduzioni dei più antichi strumenti musicali. Verranno presentati strumenti musicali in pietra, semi, legno, corno e osso, impiegati come percussioni, fischietti, flauti, trombe, ance, archi e rombi, tra i più antichi creati dall’uomo, ricostruiti sulla base dei rinvenimenti archeologici con le tecniche del tempo.La visita al Parco si svolge, come di consueto, guidati dagli archeologi dello staff, a partire dall’area dello scavo in cui è venuta in luce la terramara di Montale e prosegue nel museo all’aperto, dove sono state ricostruite due abitazioni dell’età del bronzo in scala reale, completamente arredate. Ed è proprio nella cornice del villaggio che si svolgono le presentazioni che rievocano i suoni del tempo.

Alla Cascina degli Artisti: Per la quarta edizione di “48 ore di scultura nel bosco e nell’aia” il 12 e 13 ottobre, a Collegara, in Strada Grande 31, sono circa 80 gli artisti provenienti da diverse regioni d’Italia. In questa Biennale di scultura, che si svolge sabato e domenica, viene reso omaggio al grande maestro Giuseppe Graziosi (Savignano 1879 – Firenze 1942), con una mostra di sculture messe a disposizione per questo evento da gallerie d’arte e da collezionisti privati. La manifestazione è organizzata dalla Cascina degli Artisti, piccola comunità di pittori e scultori non solo modenesi che, da oltre 15 anni, operano in una casa di campagna a Collegara, nella frazione di Modena, San Damaso, dove lo scultore Paolo Sighinolfi ha lo studio. La cerimonia di inaugurazione si svolge sabato alle 11, con interventi di Enrico Manelli, artista della Cascina, del giornalista Michele Fuoco, e con la presenza della Famiglia Pavironica.

