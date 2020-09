Scuola, M5S: 'Istituto Comprensivo Soliera penalizza ragazzi deboli'

'Siamo rammaricati di dover constatare che l'Istituto Comprensivo di Soliera, non abbia deciso di far partire i corsi di recupero degli apprendimenti così come disposto dalla Legge 41/2020, confermata anche da una successiva circolare ministeriale'. E' quanto affermano i parlamentari M5S Gabriele Lanzi (nella foto), Stefania Ascari e Maria Laura Mantovani, insieme ai consiglieri comunali M5S a Soliera, Rita Capelli e Andrea Rossi.

'L'interruzione prematura dell'anno scolastico lo scorso 4 marzo, in molti casi, troppi, ha prodotto gravi conseguenze sulla formazione degli studenti. Questo a causa delle differenze di livelli di apprendimento nonché delle disparità di tessuto socio-culturale ed educativo nel contesto familiare ed economico rischiando di compromettere il percorso scolastico proprio degli alunni più deboli. Le attività di recupero degli apprendimenti, calendarizzate a partire dal mese di settembre, sono uno strumento necessario a causa dell'emergenza epidemiologica e, data la straordinarietà della situazione, non possono ritenersi, poiché una tantum, lesive della dignità professionale degli insegnanti - aggiungono i 5 Stelle -. Ricordiamo che dal 1 settembre comunque i docenti sono in servizio a tutti gli effetti e in una congiuntura straordinaria come quella attuale una attività di recupero per gli alunni che non hanno potuto beneficiare della DAD, o che ne hanno avuto una fruizione discontinua, potrebbe risultare uno strumento indispensabile per non veder compromesso in modo irreversibile il proprio percorso scolastico'.