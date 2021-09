'Scuola paritaria San Cesario, quei lavori sono in ritardo di 10 anni'

'Il sindaco Zuffi e l’ex sindaco Zanni pavoneggiandosi per i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico che hanno interessato l’Istituto Paritario Parrocchiale Sacro Cuore, mostrano una vergognosa ipocrisia politica'. E' durissimo l'attacco lanciato dal consigliere comunale di San Cesario Mirco Zanoli all'amministrazione comunale che due giorni fa ha presentato i lavori alla scuola primaria Sacro Cuore.'Il perché è presto detto, nel 2018 l’allora assessore Giovanni Cavani rispondendo ad un interrogazione del Consigliere Francesco Sola, riferì che ad un controllo del 2011 sullo stabile della scuola paritaria Parrocchiale Sacro Cuore emerse che le travi dei solai erano sottodimensionate all’azione tagliante in caso di sisma e che la struttura non era ancora stata oggetto di ristrutturazione in tal senso, il sindaco all’epoca era proprio Valerio Zanni. Sola giustamente obbiettò che con loro coscienti delle carenze strutturali fu gravissimo non intervenire immediatamente, infatti l’anno successivo, ovvero il 2012, avvenne il potente e devastante terremoto, solo per pura fortuna l’epicentro risparmiò la nostra zona salvando quindi la struttura da un cedimento e da una possibile strage, ricordiamo che il plesso attualmente ospita circa 70 bambini in età prescolare - continua Zanoli -. Da quel momento in avanti la risoluzione delle criticità riguardanti la materna per noi è divenuta di massima priorità, continue infatti le richieste di accessi agli atti e interrogazioni mirate, recente poi la nostra segnalazione alle autorità per avere rassicurazioni in merito all’adiacente ex Convento ormai fatiscente, proseguendo con l’amianto circostante, nostra infatti la epocale vittoriosa battaglia contro le migliaia di metri quadrati di amianto altamente ammalorato posto su diversi ex edifici industriali adiacenti alla scuola e fatto bonificare'.'Dieci anni sono passati dalla scoperta delle criticità strutturali in caso di sisma ad oggi, vedere Zuffi e Zanni che si vantano dove si dovrebbero solo vergognare è l’emblema dell’ipocrita sistema politico sancesarese che si perpetua nel tempo sotto le insegne del Pd, buono solo ad appropriarsi del lavoro altrui e coprire i propri fallimenti con massicce dosi di propaganda. Concludiamo facendo i nostri migliori complimenti al sindaco Zuffi e a tutti coloro che si sono fatti fotografare al chiuso senza mascherina in un plesso scolastico soggetto al Green Pass, per poi affidare tali scatti a giornali e social'.