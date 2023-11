Scuola teatro Blue Rose: nuova sede a Sassuolo e corso gratuito per ragazzi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Sono molto soddisfatto di potere diffondere il metodo di studio del Teatro di Prosa che si insegna nei corsi targati Blue Rose.

L’obiettivo dei nostri corsi è quello di offrire un contesto di formazione ma anche di socializzazione, superamento di timidezze e difficoltà all’eloquio nel contesto pubblico; nei corsi targati Blue Rose ci si diverte e si creano nuove relazioni sociali e ci si arricchisce culturalmente e per la formazione personale. Un corso di Teatro aiuta a sviluppare abilità trasversali. Per questo abbiamo previsto un mese di corso gratuito per bambini e adolescenti a gennaio, per farli avvicinare a questa disciplina e per fare comprendere alle famiglie il suo valore anche nello sviluppo della socializzazione e della autostima. Stiamo anche ipotizzando gite culturali per i corsisti, sia per i ragazzi che per gli adulti, per la condivisione di esperienze. Inoltre speriamo di potere collaborare con il territorio anche per l’offerta culturale del territorio, con la messa in scena di spettacoli e l’organizzazione di iniziative rivolte alla cittadinanza”, evidenzia Daniele Sirotti.



Tutti i lunedì è possibile fare una lezione di prova per adulti mentre per bambini e ragazzi partirà un corso gratuito di quattro lezioni (ad esaurimento posti disponibili) dall’8 gennaio, in collaborazione con Accademiamo aps.

È possibile iscriversi contattando via Whatsapp il Direttore della Scuola al numero 3386540137 o compilando il form sul sito.



Daniele Sirotti è Direttore e docente dei corsi di teatro Blue Rose, docente di recitazione al MAB arti del Fashion, presso Unimeier di Milano, Presidente di Accademiamo aps e regista della Compagnia del Sidro una compagnia amatoriale stabile.