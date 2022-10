'Scuole Casinalbo, ancora non fissato l'incontro coi cittadini'

'In seguito al recente Consiglio di frazione di Casinalbo nel quale il sindaco del Comune di Formigine, Maria Costi ha ritenuto di modificare l'odg dell'adunanza ritenendo di primaria importanza la problematica da noi sollevata in merito all'ipotesi delle nuove edificazioni in via Billò ribadiamo che il progetto comunale è fortemente impattante sia in termini ambientali che di carico urbanistico'. A intervenire all'indomani del Consiglio di frazione è il Comitato formiginesi attivi.'Le scuole Prampolini, unica motivazione per cui dare seguito all'operazione del comparto, sono attualmente prive di finanziamento per cui l'unica reale ed eseguibile operazione è l'iniziativa di cementificazione privata - continua il Comitato -. Se si volesse realmente dare seguito ad una operazione di carattere sociale e di beneficio pubblico ci si potrebbe focalizzare sulla demolizione e ricostruzione delle Scuole Prampolini nell'area su cui insiste l'attuale struttura e nella costruzione delle sole unità abitative di edilizia sociale.