'Scuole Casinalbo, così la giunta Costi decide di non ascoltare i cittadini'

Mercoledì scorso il Consiglio Comunale di Formigine () si è concentrato in primo luogo sull'operazione edlizia di Via Billò - Scuole Prampolini dopo quanto accaduto nel Consiglio di frazione di Casinalbo del 10 ottobre dove era emersa la richiesta di poter tenere un'assemblea pubblica sul tema in modo tale da poter acquisire il parere dei Casinalbesi.'Il sindaco si era dichiarato disponibile, ribadendo tuttavia che le decisioni, in ultima analisi, vengono sempre assunte dal Consiglio comunale e attuate dalla Giunta comunale, una dichiarazione che ci era parsa corretta e condivisibile sia sulla volontà di ascolto dei cittadini che nella procedura istituzionale visto che il nostro interesse era quello di discuterne con i residenti di Casinalbo, cioè i cittadini interessati - afferma il Comitato Formiginesi attivi -.'Del resto lo stesso sindaco ha candidamente ammesso che non essendoci i soldi la costruzione di un nuovo plesso scolastico sarà eventualmente compito di una nuova e futura Amministrazione comunale. Oltre a ciò resta l'amarezza ed il dubbio sul perché si sia approvato un accordo coi privati invocando la Legge Regionale 20/2000 che invece prevede il consumo di nuovo territorio solo quando non ci siano alternative, dando priorità alla riorganizzazione e riqualificazione urbana dei tessuti insediativi esistenti. Il rilevante interesse pubblico in questo caso ci pare inesistente vista la mancanza di risorse economiche per la costruzione della nuova Scuola Prampolini. E' dunque evidente che l'obiettivo dell'operazione è il dare un via rapido senza se e senza ma all'iniziativa privata lasciando agli interessi della Comunità cittadina un ruolo ancillare, cosa che ben si concilia col pensiero dell'attuale Giunta comunale e della maggioranza che la supporta' - chiude il Comitato.