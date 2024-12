'Scuole San Martino Spino, ascensore guasto da mesi: inaccettabile'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Abbiamo chiesto e richiesto il ripristino dell’ascensore in quanto vi potete immaginare quanto sia difficoltoso far usare le scale a chi ha problemi, anche una collega in gravidanza avanzata. Non ci ascolta nessuno e questo è quantomeno un “menefreghismo” degno di nota verso coloro che cercano di far funzionare al meglio una scuola nonostante la logistica disagiata e la mobilità interna compromessi dal non funzionamento dell’elevatore al servizio delle persone o alunni fragili, questi ultimi presenti con disabilità motorie e di ipovisione. Noi insegnanti non possiamo diventare portantini nel caso vi siano, come già successo, infortuni al piano e nella palestra. Speriamo che questa denuncia pubblica possa far risolvere il problema, diversamente ci rivolgeremo alla pubblica autorità'.