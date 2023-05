Secchia, resta l'allerta massima: scuole chiuse a Bastiglia e Bomporto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Sono ore difficili per la nostra regione. Chi come noi c’è già passato ben comprende il dramma dei nostri vicini romagnoli - scrive il sindaco di Bastiglia Francesca Silvestri -. Abbiamo da poco terminato l’incontro con Prefettura e Protezione Civile. Scuole chiuse anche domani. Come avrete visto i livelli stanno crescendo per attestarsi in serata e nella notte a fare il colmo di piena in prossimità della soglia 3. Si tratta di una situazione già vista e vissuta in altre occasioni, nulla di diverso. In serata riceverete la telefonata che attiva la fase di allarme e passerà la fonica, come prevede il nostro piano di protezione civile. Lo scopo è quello di garantire a tutti la massima informazione, senza con questo voler generare il panico. Rimaniamo informati, consapevoli del fatto che questi livelli (superiori alla soglia 3 o comunque prossimi), impongono la massima attenzione'.'Previsto superamento soglia 3 per il fiume Secchia - aggiunge il sindaco di Bomporto Tania Meschiari -. Domani 18 maggio 2023, tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio del Comune di Bomporto, saranno chiuse'.