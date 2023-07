Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La denuncia è del consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni, che rileva come il disagio per i turisti e i gestori del rifugio Cervarola continui a manifestarsi nonostante i contributi e la tempistica sugli interventi di manutenzione e potenziamento dell’impianto fossero stati confermati di recente dall’assessore regionale Corsini, secondo cui la stagione si sarebbe potuta svolgere regolarmente. “Certo - attacca Pelloni – arrivare al collaudo il 25 luglio quando gli altri impianti a fune lo hanno fatto a inizio mese significa non aver fatto nulla per salvare la stagione, ma per il Comune è sempre colpa di qualcun’altro mentre simili disservizi, con le precedenti amministrazioni, non si sono mai verificati. C'è da chiedersi, allora, se i soldi stanziati dalla Regione siano stati ben spesi, stante le lungaggini che anche quest’anno, come già in passato, portano a dover rinunciare a un’attrazione importante e attesa per il turismo nell’appennino modenese” conclude Pelloni.