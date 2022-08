Segretario giovani Pd vandalizza memoriale sisma: pure Salvini attacca

'Il capo dei giovani del Pd di Modena vandalizza il memoriale dedicato alle vittime del sisma, un gesto vergognoso. E poi il problema sarebbero la Lega e le destre? Ma iniziate a guardare in casa vostra… La mia solidarietà ai cittadini di Mirandola e a chi ha sofferto sulla propria pelle il dramma del terremoto'. A parlare è il segretario federale della Lega Matteo Salvini. Interviene dunque direttamente il leader nazionale del Carroccio per stigmatizzare il comportamento di Marouan Satte , segretario dei Giovani Democratici della Bassa Modenese.

