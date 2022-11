Sei rapine in due giorni a Cento e Finale Emilia: bloccati tre giovani

Individuati e denunciati dai Carabinieri alla Procura della Repubblica di Ferrara, sono liberi i tre giovani accusati di essere gli autori di sei rapine ai danni di privati cittadini e di un esercizio commerciale commesse tra il 5 ed il 6 novembre scorso. Agivano con violenza minacciando con coltelli facendosi consegnare soldi, borse e cellulari, per poi scappare a bordo di uno scooter. In un caso la vittima della rpina dell'aggressione è stata anche ferita, fortunatamente in modo non grave. I Carabinieri sono arrivati a due di loro già dal giorno sette, all'indomani di una aggrezzione. Li hanno individuati a bordo di uno scooter risultato rubato a Bologna. Con loro avevano anche alcuni oggetti rubati nel corso delle rapine. La foto segnalazione mostrata alle vittime delle aggressioni ha portato al riconoscimento dei due e i Carabiinieri, all'individuazione del terzo soggetto.