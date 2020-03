Senza autorizzazione a circolare: altri 7 denunciati dai Carabinieri

Sono 7 le persone denunciate nelle ultime ore dai Carabinieri per inottemperanza alle disposizioni del decreto per il contrato alla diffusione del Coronavirus. Dalla montagna all'area nord della provincia di Modena.I carabinieri della Compagnia Di Pavullo, nel corso della mattinata, hanno denunciato tre persone. In particolare, a Fanano i militari della locale stazione hanno denunciato un diciannovenne milanese ed una ventenne modenese. I due si trovavano in piazza Vittoria, senza un giustificato motivo. I carabinieri della stazione di Sestola hanno denunciato alla Procura Della Repubblica un quarantunenne di Sestola, già noto alle forze di polizia, titolare di un Bar ristorante, poiché non aveva ottemperato all’obbligo di chiusura del locale. Il fatto è stato accertato alle ore 20:00Ieri poco dopo mezzogiorno a Camposanto, i carabinieri della stazione di San felice sul Panaro, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, due cittadine rumene rispettivamente di 24 e 34 anni, senza fissa dimora in Italia, poiché senza alcuna necessità, si erano intrattenuti a lungo in quella via fermi.I carabinieri dell’aliquota radiomobile del comando compagnia di Carpi, alle 02.00 della scorsa notte, hanno bloccato e deferito alla procura della Repubblica tre giovani stranieri, un tunisino ventottenne, un brasiliano diciannovenne ed un italiano minorenne, poiché poco prima avevano tentato di introdursiIn un supermercato in via Colombo, senza riuscire ad asportare alcunché per l’immediato intervento dei carabinieri. I tre sono stati denunciati anche per l’inottemperanza delle limitazioni imposte dal provvedimento urgente di contenimento dell’emergenza epidemiologica.