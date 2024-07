Sequestro velox a Formigine, il sindaco: 'Comune estraneo alla vicenda'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

all'interrogazione urgente presentata dal consigliere Lega Romani sul sequestro dei velox in tangenziale.Il sindaco Elisa Parenti ha dichiarato 'di avere già dato esecuzione al decreto in particolare mediante temporaneo spegnimento del sistema, nonché di avere fatto le opportune comunicazioni al fornitore del servizio in questione. Nel ribadire l’assoluta estraneità dell’Amministrazione comunale rispetto a fatti che vedono la stessa quale parte lesa nell’ipotesi di irregolarità, il Comune di Formigine intende attestare massima fiducia nell’operato della magistratura'.'Peraltro - ha detto il sindaco - abbiamo già preso contatti con le altre amministrazioni comunali interessate (sono numerose e diffuse per larga parte del territorio nazionale) al fine di valutare le più opportune azioni a tutela degli interessi lesi, nonché si è provveduto a prendere contatti con la Prefettura per istituire un tavolo di lavoro di approfondimento, che è già convocato per i prossimi giorni.

Quindi, rispetto anche alle domande poste dal consigliere Romani, si evidenzia che in tema di stime su sanzioni, ricorsi, danni, gli uffici stanno iniziando ora a fare le valutazioni del caso e attendiamo di ricevere da loro informazioni tecniche nei prossimi giorni. L’amministrazione risulta comunque estranea alla vicenda e non compete alla stessa la quantificazione di un eventuale danno erariale. In merito a penali eventuali, si precisa che il contratto è corredato da garanzia fideiussoria per il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali; gli uffici stanno effettuando i necessari approfondimenti per verificare se è possibile procedere all’escussione della stessa per la sospensione della prestazione a seguito di sequestro preventivo della strumentazione da parte dell’Autorità giudiziaria - ha aggiunto il sindaco -. Occorrerà inoltre attendere gli sviluppi del procedimento penale in essere per intraprendere tutte le azioni necessarie finalizzate alla tutela degli interessi del Comune”.