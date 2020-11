Serramazzoni: camino e tetto a fuoco

Nessun ferito ma danni ingenti, seppur limitato dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco, quelli provocati oggi pomeriggio intorno alle 16 dall'incendio di una canna fumaria del camino di una abitazione in località Faeto di Serramazzoni. Incendio che si è propagato alle parti in legno del tetto distruggendone una parte. Forte la raccomandazione dei Vigili del Fuoco per prevenire simili incidenti. 'L'invito a tutti gli utilizzatori di stufe e caminetti di fare effettuare periodicamente, almeno ogni anno ma anche più volte all'anno nel caso di impianti utilizzati molto spesso, la pulizia della canne fumarie e lo stato di isolamento tra le canne fumarie stesse e le parti di solai e tetti.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.