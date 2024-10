Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli operatori della Centrale Operativa della Compagnia di Pavullo nel Frignano, in un susseguirsi di chiamate sono riusciti dapprima ad interloquire con la madre e quindi con la fidanzata del giovane in crisi, istruendola in maniera tale da farsi dare telefonicamente la posizione del ragazzo. E' stata poi inviata una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della compagnia pavullese, i carabinieri hanno estratto il ragazzo dalla sua autovettura in moto, in stato di semi incoscienza, dopo che l’abitacolo iniziava a saturarsi dei fumi di scarico riversati da un tubo collegato allo scarico della marmitta.Dopo aver scongiurato l’esito fatale, i militari hanno chiamato un’ambulanza del 118: i sanitari hanno prestato le prime cure con ossigeno e hanno curato il successivo trasporto all’ospedale di Baggiovara, dove il giovane si trova ora ricoverato fuori pericolo.